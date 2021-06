Silk, rivelato il titolo di lavorazione della serie Marvel di Amazon Prime Video?

Una nuova supereroina Marvel sta per arrivare in tv, questa volta cortesia di Sony e Amazon Prime Video, e va sotto il nome di Silk... Anche se per ora è un altro il titolo che è stato assegnato alla serie.

Mentre su Disney+ si fanno sempre più spazio le serie tv del MCU prodotte dai Marvel Studios, che all'attivo contano già WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, con Loki in corso d'opera, Sony non si fa intimidire e continua ad annunciare progetti anche per la sua "squadra" di personaggi Marvel.

E se al cinema attendiamo l'arrivo di Morbius e il Venom: Let There Be Carnage, come anche il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, in tv la piattaforma streaming Amazon Prime Video si occuperà di produrre e distribuire una serie tv su Cindy Moon a.k.a. Silk, un altro personaggio del Ragnoverso che può vantare il famoso morso di ragno radioattivo come fonte dei suoi poteri.

Sebbene abbiamo ancora pochi dettagli in merito al progetto, ovvero che Sony fosse alla ricerca dell'interprete perfetta per Cindy, un'attrice coreano-americana tra i 19 e i 29 anni che possa portare sullo schermo "l'indomabile spirito del personaggio, che non può fare a meno che preoccuparsi per gli altri. Cindy è intelligente, sicura di sé, divertente, ma cerca sempre di piacere a tutti. Ha una spina dorsale d'acciaio nascosta da una natura calorosa, ma attenti a farla arrabbiare!", ora pare essere arrivato un nuovo dettaglio.

Non solo lo show si starebbe avvicinando sempre più alla fase di riprese, ma secondo Production Weekly il suo titolo di lavorazione dovrebbe essere Hockey Queens (probabilmente in riferimento alla passione di Cindy per l'hockey?).

Voi che ne pensate di questo progetto? Lo attendete con trepidazione? Fateci sapere nei commenti.