Silk, la serie Sony verrà cancellata per lo sciopero WGA? Gli ultimi aggiornamenti

Come ricorderete, la produzione di Silk: Spider-Society era stata interrotta a causa del protrarsi dello sciopero degli sceneggiatori della WGA a Hollywood. La serie, ormai in sviluppo da diversi anni alla Sony, è adesso tra le più attese dai fan, specialmente dopo il successo planetario di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Ecco le novità.

Ebbene, dopo varie speculazioni sulla possibile cancellazione dello show, secondo quanto riportato recentemente da TVLine, Silk: Spider Society è ancora in lavorazione e la produzione riprenderà una volta raggiunto un accordo tra l'AMPTP e la WGA.

Secondo i precedenti inserimenti nel cast, la serie Silk: Spider Society seguirà Cindy Moon, uno dei personaggi preferiti dai fan della Marvel Comics, che è stata precedentemente descritta come una coreana-americana di età compresa tra i 19 e i 29 anni, una ragazza del Queens che si trova per la prima volta da sola. Sebbene sia una principiante assoluta nel campo delle forze dell'ordine e della lotta al crimine, si dice che ami la sensazione che prova nel picchiare i criminali per sfogare le sue frustrazioni e che abbia un'affinità con la cultura pop degli anni '80 e '90. Lotta anche con la sua identità e il suo retaggio, ma cerca di concentrarsi sulla sua famiglia, i suoi amici e le sue relazioni.

Angela Kang di The Walking Dead scriverà, produrrà e farà da showrunner a Silk: Spider Society. Phil Lord e Chris Miller di Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno i produttori, come parte del loro accordo per lo sviluppo di serie televisive a tema Spider-Man per la Sony, che comprende anche una serie su Spider-Man Noir.

"Siamo molto grati a tutta la Sony Pictures Television per aver scelto di collaborare con noi e di espandere il nostro rapporto duraturo con lo studio", hanno dichiarato Lord e Miller in un comunicato quando è stato annunciato l'accordo. "Insieme puntiamo a realizzare opere rivoluzionarie di altissima qualità e integrità, e a metterle comodamente a portata di occhi e di orecchie, ovunque voi siate".