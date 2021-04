Silk, la serie 'spin-off' di Spider-Man si avvicina: debutterà su Prime Video nel 2022?

Diversi mesi dopo che Variety ha svelato lo sviluppo di una serie live-action di Silk, personaggio Marvel legato all'universo di Spider-Man, sono emerse in rete delle importanti novità sul progetto.

Secondo quanto riportato dall'affidabile Discussing Film, le riprese dello show che introdurrà il nuovo personaggio del SPUMC (Sony Pictures Universe of Marvel Characters) partiranno a fine agosto con l'obiettivo di terminare la produzione nei primi mesi del 2022.

Ma non è tutto: il report rivela inoltre che Amazon Prime Video, già in trattative per portare la serie sulla propria piattaforma dalla scorso settembre, ha effettivamente ottenuto i diritti di distribuzione di Silk e potrebbe pubblicarla nel corso del prossimo anno.

Nel frattempo prosegue il casting per il ruolo della protagonista, Cindy Moon/Silk, eroina creata da Humberto Ramos e Dan Slott la cui prima apparizione cartacea risale al 2014. Affidato inizialmente a Lauren Moon (Atypical), sembra che il progetto sia passato nella mani della showrunner San Kyu Kim, produttore che ha già lavorato agli episodi di The Walking Dead e Jupiter's Legacy. Phil Lord e Chris Miller, già dietro al successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, faranno da produttori esecutivi attraverso la loro etichetta Lord Miller.

A proposito del SPUMC, vi ricordiamo che Venom 2 è stato rinviato a settembre.