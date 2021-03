Silk: Showrunner e primi dettagli su Cindy Moon, protagonista dello spin-off di Spider-Man

Sono passati diversi mesi dall'annuncio di Silk, serie live action prodotta dalla Sony e che sarà incentrata sul personaggio di Cindy Moon, visto nei fumetti Marvel di Spider-Man. Scopriamo i primi dettagli sul progetto.

Il sito di insider The Illuminerdi ha condiviso alcune nuove informazioni riguardo la serie TV che sarà disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, in particolare sembrerebbe che lo showrunner di Silk sarà Sang Kyu Kim, produttore che ha già lavorato agli episodi di The Walking Dead e Jupiter's Legacy. Inoltre è presente una prima descrizione di Cindy Moon, una ragazza americana di origini coreane, di età compresa tra i 19 e i 29 anni, nativa del Queens e che si troverà per la prima volta ad affrontare la vita da sola. Appassionata di cultura pop anni '80 e '90, è alle prime armi nel ruolo di supereroina, nonostante tutto è decisa nel voler affrontare la criminalità di New York.

Secondo quanto fa sapere il famoso insider, uno dei primi nomi indicati per il ruolo della protagonista è quello di Adeline Rudolph, attrice vista in serie quali Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Riverdale. Per ora comunque si tratta di un rumor non confermato, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo. Inizialmente la serie Silk era stata ideata come un lungometraggio, ma i dirigenti della Sony hanno preferito optare per uno show televisivo.