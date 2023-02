Silk, da Sony assicurano: 'Concentrati sugli show live-action di Spider-Man'

Nei prossimi tempi l'universo di Spider-Man avrà modo di espandersi un bel po' tra grande e piccolo schermo, e non solo grazie al Marvel Cinematic Universe: Sony è sul pezzo da un po' ormai, come dimostra la volontà di dar vita non solo ai vari Morbius e Kraven, ma anche a show live-action come il già annunciato Silk.

La serie Amazon che potrà contare su Angela Kang come showrunner rappresenterà presumibilmente nient'altro che il calcio d'inizio in tal senso, come sembrano effettivamente confermare le parole della presidente di Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope.

"Tutti noi siamo assolutamente concentrati su questo, io in particolare. Ero già fan di Angela Kang, quindi sono davvero, davvero entusiasta di poter lavorare con lei per Silk. Lei è davvero fantastica, una professionista totale. È anche un esempio di quanto stiamo lavorando a stretto contatto con Tom Rothman e Sanford Panitch e tutto il gruppo della sezione cinema, per assicurarci di fare le cose nello stesso modo. Hanno fatto un lavoro incredibile con questo franchise, e noi vogliamo mantenerci allo stesso livello!" ha spiegato Pope.

E voi, che speranze avete per questi show ambientati nel mondo di Spider-Man? Vi ritenete soddisfatti di film come Venom e Morbius? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento sulla protagonista di Silk.