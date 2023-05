Silk e Spider-Man Noir, produzioni interrotte a causa dello sciopero della WGA!

Lo sciopero degli sceneggiatori blocca anche lo Spider-Verse. La protesta attualmente in corso ha portato al blocco della produzione di due serie targate Sony attualmente in lavorazione: Silk e Spider-Man: Noir. Entrambi legati all'universo animato del personaggio, saranno presumibilmente rinviati.

A parlare dello stato di lavorazione dei due prodotti è stato il produttore Phil Lord. "Era in fase di sviluppo fino allo sciopero degli sceneggiatori e tutto si è chiuso. Ma una volta risolto, ci torneremo. Ma sta andando bene" ha spiegato, parlando di come le produzioni di entrambe le serie fossero in corso e a buon punto. Moltissimi fan adorerebbero veder Nicolas Cage tornare a prestare la voce a Spider-Man: Noir, uno dei personaggi più amati di Spider-Man Into the Spider-Verse.

La Sony ha ammesso di volersi concentrare sugli show dello Spider-Verse. "C'è qualche possibilità" ha dichiarato Lord parlando dell'eventualità di vedere Cage ritornare nel ruolo. Nonostante l'interruzione a causa dello sciopero che sta spaccando in due Hollywood, le produzioni vanno avanti e le serie continueranno ad esplorare un universo interessante come quello avviato da Spider-Man Into the Spider-Verse e che si sta cercando di portare avanti in Across the Spider-Verse.

Angela Kang è stata ingaggiata come showrunner di Silk, serie appartenente all'universo Sony dedicato a Spider-Man.