Silk, gli ultimi rumor sulla serie Marvel di Amazon Prime Video

Lo scorso anno è stato annunciato lo sviluppo di una serie tv live-action dedicata al personaggio di Silk, supereroina Marvel dotata di poteri molto simili a quelli di Spider-Man. E mentre si avvicina il momento del primo Ciak, emergono adesso ulteriori dettagli sullo show di Amazon Prime Video.

Cindy Moon a.k.a. Silk è un personaggio del mondo Marvel creato da Dan Slott e Humberto Ramos, che debuttò nel 2014 sulla testata The Amazing Spider-Man.

Morsa anche lei da un ragno radioattivo (lo stesso che morse anche Peter Parker), Silk ha sicuramete tutte le carte in regola per avere uno show tutto suo, che fortunatamente potremo vedere in un futuro non molto lontano grazie all'accordo tra Sony Pictures e la piattaforma streaming di Amazon.

Ma cosa possiamo aspettarci dalla serie? Secondo gli ultimi rumor riportati dal sito Illuminerdi, la versione live-action ci mostrerà una Cindy che "ha passato diverso tempo all'estero, realizzando ricerche sul campo in posti remoti, quasi del tutto isolati. Quando ritornerà a casa, Cindy scoprirà che la sua famiglia è scomparsa". Sarà questa la motivazione che la spingerà a indossare il costume da supereroina?

"Nel frattempo, la ragazza dovrà anche avere a che fare con il suo sovrasviluppato senso di empatia, che la costringe a provare in maniera piuttosto intensa le stesse emozioni di chi la circonda" continuano nel pezzo.

Inoltre, secondo il sito, sarebbe già partita la ricerca per la protagonista, un'attrice coreano-americana tra i 19 e i 29 anni che possa portare sullo schermo "l'indomabile spirito del personaggio, che non può fare a meno che preoccuparsi per gli altri" stando alla descrizione fornita per i casting call, dove si legge anche che Cindy è "intelligente, sicura di sé, divertente, ma che cerca sempre di piacere a tutti. Ha una spina dorsale d'acciaio nascosta da una natura calorosa, ma attenti a farla arrabbiare".

La prima stagione di Silk dovrebbe essere composta da 8 episodi.