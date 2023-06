Silo: l'ottima serie con Rebecca Ferguson si guadagna il rinnovo su Apple TV+

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di <Silo, l'avvincente serie Apple Original basata sulla trilogia di romanzi distopici di Hugh Howey creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost e interpretata e prodotta da Rebecca Ferguson.

Sin dal suo lancio il 5 maggio, Silo è stata subito salutata come una serie "avvincente e ricca di star", "da non perdere" e "TV di fantascienza semplicemente trascendente". Di settimana in settimana, la serie ha attratto un numero crescente di spettatori e, oltre a raggiungere rapidamente lo stato Certified Fresh su Rotten Tomatoes, ha ottenuto consensi per i suoi elementi di costruzione del mondo "ricchi e avvincenti", nonché per l'"incredibile" performance di Rebecca Ferguson, che "porta una sobria gravitas" al ruolo principale (qui potete recuperare il trailer ufficiale di Silo).

"È stato estremamente appagante vedere l'avvincente, suggestiva e splendida epopea fantascientifica 'Silo' diventare rapidamente la serie drammatica numero uno di Apple", ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione per Apple TV+. "Il pubblico di tutto il mondo è stato catturato dai misteri e dalle cospirazioni sepolte in questo affascinante mondo sotterraneo, continuano ad aumentare gli spettatori e siamo molto entusiasti di svelare ulteriori segreti del silo nella seconda stagione".

La prima stagione di Silo è ancora in corso di programmazione, col finale previsto per il 30 giugno prossimo. Per altre novità, date un'occhiata a tutte le serie Apple TV+ in uscita a giugno 2023.