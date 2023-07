Silo, Rebecca Ferguson: 'Potremmo ritrovarci a capire di aver creduto a troppe cose'

La prima stagione di Silo, la serie distopica distribuita su AppleTV+, è finita rivelando un plot twist in qualche modo prevedibile, ma allo stesso modo d’impatto. In un’intervista con Collider, Rebecca Ferguson, la Juliette Nichols protagonista della serie, ha spiegato che il finale potrebbe raccontare molto del mondo che viviamo.

Abbiamo già parlato del fatto che Silo è stata rinnovata per una seconda stagione, e, in attesa di poterne sapere qualcosa di più e di poter scoprire cosa accadrà a Juliette dopo il colpo di scena finale dei primi episodi, vi riportiamo le parole dell’attrice protagonista a proposito del finale del primo capitolo della serie tratta dai romanzi di Hugh Howey.

Interrogata in merito, la Ferguson ha risposto senza nascondersi troppo: “Voglio dire, ovviamente non è uno shock. Sapevo che sarebbe arrivato quel finale, Si trattava più che altro di capire come avrebbero organizzato la scena e come l’avremmo girata. Il fatto che queste persone siano state rinchiuse sottoterra per 200 anni, senza avere scelta, a guardare il cielo e l’orizzonte. C’è così tanto in questo. Si tratta di capire quale sia la verità. A volte penso: cosa succederà tra 50 anni quando ci guarderemo indietro e penseremo a come abbiamo fatto a essere così stupidi e a credere a tutto. Credo pienamente nel mettere in discussione tutto”.

In attesa di poter vedere la seconda stagione e di capire quale sia la verità celata nei primi dieci episodi, vi lasciamo chiedendovi la vostra opinione sull’intensa Silo.