Silo, restano 10mila persone e Rebecca Ferguson sulla Terra nel trailer della serie Apple

Apple TV+ ha svelato oggi il trailer di ufficiale di Silo, nuova serie Apple Original basata sulla trilogia di romanzi distopici bestseller di Hugh Howey interpretata da un cast d'eccezione guidato da Rebecca Ferguson, che è anche produttrice esecutiva.

La serie, che è stata creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost (Band of Brothers - Fratelli al fronte, Justified - L'uomo della legge), che ne è anche showrunner, ed è diretta dal candidato all'Oscar Morten Tyldum (In difesa di Jacob, The Imitation Game), farà il suo debutto su Apple TV+ il 5 maggio con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì fino al 30 giugno.

Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa profonda un miglio li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. Rebecca Ferguson - che presto i fan ritroveranno anche in Mission: Impossible 7 e più avanti nel corso dell'anno in Dune: Parte 2 - interpreta l'ingegnere Juliette, che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità.

Il cast della serie comprende Common, la candidata agli Emmy Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, il vincitore del Critics Choice Award e del NAACP David Oyelowo, la candidata agli Emmy Rashida Jones e il premio Oscar Tim Robbins.