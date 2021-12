Simeone. Vivere partita dopo partita: Amazon svela il teaser ufficiale della docu-serie

Amazon Prime Video ha svelato oggi il teaser trailer di "Simeone. Vivere partita dopo partita", una docu-serie in 6 puntate che debutterà nel 2022, dedicata ai trent'anni di carriera calcistica da giocatore e allenatore di Diego Pablo Simeone.

Nella docu-serie vedremo Simeone nella sua veste di allenatore dell'Atletico Madrid durante la stagione 2020-21, ma non mancheranno i momenti dedicati alla famiglia dell'atleta argentino e la partecipazione di celebri colleghi come gli allenatori José Mourinho e Pep Guardiola, e le stelle del calcio Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos che appaiono nel teaser che trovate in testa all'articolo.

El Cholo ha una lunga carriera di successi alle spalle e ha dato in vita a un nuovo modo di intendere il calcio: il "cholismo" rappresenta una strategia di gioco che Simeone ha elaborato nel corso della sua lunga carriera, una filosofia basata sul duro lavoro e sul saper affrontare e superare le difficoltà.

Diego Pablo Simeone si racconta nel documentario Prime Video in 6 puntate da 40 minuti che arriverà in streaming nel corso del 2022. La docu-serie va ad aggiungersi ad altre produzioni seriali sul calcio presenti nel catalogo Amazon Prime Video, come le recenti su Maradona (ecco la nostra recensione di Maradona Sogno Benedetto) e la docuserie All Or Nothing Juventus che racconta l'ultima stagione di Cristiano Ronaldo in Italia.