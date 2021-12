Simeone. Vivere partita dopo partita, la serie sul Cholo in arrivo su Amazon a gennaio

Dal 26 gennaio su Amazon Prime Video sarà disponibile la nuova docuserie su una delle figure più importanti del calcio internazionale, Diego Pablo Simeone. La serie Simeone. Vivere partita dopo partita, segue l'allenatore dell'Atlético Madrid durante la stagione 2020-2021, conclusa con la vittoria della Liga.

Nel comunicato diffuso con il nuovo trailer si legge che "in trent'anni di carriera da giocatore e allenatore, Diego Pablo Simeone ha creato una modalità di intendere il calcio unica e riconoscibile a livello mondiale. Il "Cholismo" rappresenta una filosofia e una strategia di gioco, un insieme di valori e strumenti che Simeone ha raccolto nel corso della sua carriera, basati su osservazione, duro lavoro e sul superamento delle difficoltà, elementi appresi dalle vittorie e, soprattutto, dalle sconfitte. La docu-serie segue Simeone durante la stagione 2020-2021 e svela il segreto di un successo che che lo ha fatto passare alla storia del calcio". Sul nostro sito potete vedere il precedente trailer di Simeone.



Tra le varie testimonianze presenti nella serie spiccano quelle di Cristiano Ronaldo, David Beckham, Leo Messi, José Mourinho, Pep Guardiola Sergio Ramos, Luis Suárez, Koke e Fernando Torres. Lo show è una produzione TBS e Wakai Sports, in collaborazione con Atleti Studios in esclusiva per Prime Video, che vede come produttori esecutivi David Quintana e Toni Muñoz.



Nel corso della sua carriera alla guida dei Colchoneros, Simeone ha conquistato due Liga, una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e due Supercoppe Europee, raggiungendo due volte la finale di Champions League, persa in entrambi i casi contro i concittadini del Real Madrid.



