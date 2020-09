Simon Baker: che fine ha fatto la star di The Mentalist?

Simon Baker, ancora prima della celebre serie televisiva The Mentalist creata da Bruno Heller, era già un'affermata attrice cinematografica e seriale prendendo parte ad alcuni importanti progetti. Vediamo, però, che fine ha fatto adesso.

Impossibile non pensare a Simon Baker quando si parla di The Mentalist, dopotutto la sua interpretazione di Patrick Jane gli ha permesso di ricevere alcune nomination ai Golden Globes, al Premio Emmy e agli Screen Actors Guild.

In realtà la carriera di Baker è iniziata molto prima del 2008, anno di inizio della messa in onda di The Mentalist. Tutto ebbe inizio con la serie televisiva Home and Away andata in onda dal 1993 al 1994. Da quel momento l'attore ha avuto delle importanti comparse sia televisive che cinematografiche.

Lo ricordiamo certamente nelle serie Heartbreak High e in The Guardian nel ruolo di Nicholas Fallin, ma anche nei film Testimone involontario di David Hogan, Judas Kiss di Sebastian Gutierrez, Cavalcando col diavolo di Ang Lee, Sunset Strip di Adam Collis, Pianeta rosso di Antony Hoffman, The Ring 2 di Hideo Nakata, La terra dei morti viventi di George A. Romero, Il diavolo veste Prada di David Frankel, The Lodger - Il pensionante di David Ondaatje, Women in Trouble di Sebastian Gutierrez, The Killer Inside Me di Michael Winterbottom e A prova di matrimonio di Dan Mazer.

Dopo la fine di The Mentalist, nel 2015, Simon Baker è stato regista ed interprete della pellicola Breath del 2017 e lo abbiamo potuto veder recitare nei film Qui e ora di Fabien Constant (2018) e High Ground di Stephen Johnson (2020) in cui è stato anche produttore esecutivo. Proprio grazie a Breath, Baker è stato premiato agli AACTA Award 2018 come migliore attore non protagonista.

Per concludere vi lasciamo al commento del finale di stagione di The Mentalist da parte di Bruno Heller e Robin Tunney. Infine ecco a voi i segreti e la storia del successo di The Mentalist.