Simona Izzo e Ricky Tognazzi, retroscena hot: 'lo facciamo il pomeriggio'

Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno spesso tenuto compagnia gli italiani durante la quarantena. I due formano da tempo una coppia fissa tra le più amate, ed hanno affrontato la quarantena a modo loro. La Izzo, tra un lavoro e l'altro ha svelato un retroscena hot sulla sua storia d'amore con Ricky.

“Facciamo l’amore a orari impossibili, il pomeriggio “ci gira” meglio” ha raccontato al settimanale F, con cui ha anche parlato del lavoro che sta portando avanti su "Cuori d'acciaio", la fiction targata Mediaset che avrà anche Sabrina Ferilli tra i protagonisti e che presumibilmente sarà disponibile su Mediaset Play. La Izzo non ha smesso di lavorarci su nonostante il lockdown, ma a quanto pare ha anche trovato il modo per distrarsi.

I due stanno insieme da 34 anni ed il loro rapporto a quanto pare è molto solido e non ha risentito della difficile situazione che ha vissuto il nostro paese. In alcune interviste rilasciate in passato, la Izzo ha comunque raccontato che nonostante l'affiatamento non mancano le liti e discussioni casalinghe, e probabilmente è proprio questo il sale del loro rapporto.

L'intervista integrale, a cui ha preso parte anche Ricky Tognazzi, è disponibile nel numero di questa settimana del giornale targato Cairo Editore.