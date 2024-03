Simona Tabasco parla del suo rapporto con le scene di sesso: 'bisogna essere preparati'

Dopo la nomination agli Emmy 2023 per Simona Tabasco grazie alla sua performance in The White Lotus, l’attrice si confessa in un’intervista sulle difficoltà superate durante la realizzazione della serie.

L’attrice è stata interprete del personaggio di Lucia nella già menzionata serie di successo HBO The White Lotus. Un personaggio difficile da portare sullo schermo, complicato e pieno di sfaccettature. Queste le parole di Simona Tabasco a The Indipendent UK:

“Quando ho letto il copione per la prima volta, ho pensato... OK! Avevo paura perché non avevo mai interpretato un personaggio così sexy come Lucia. [Parlando delle scene di sesso] Avevamo una sorta di coreografia. Quando si girano scene di sesso, è molto importante sapere cosa fare ed essere preparati, sapere dove si trova la telecamera e come ci si può coprire in certi modi. La cosa più importante per me nella mia carriera è stata arrivare a interpretare una persona come quella, una donna libera. Non riesco mai a pensare al suo futuro. Ma so che da qualche parte ha molto successo.”

L’attrice ha poi parlato del suo futuro: “E sto sicuramente pensando di trasferirmi negli Stati Uniti. Al momento faccio avanti e indietro [dall'Italia], ma voglio migliorare il mio inglese e il mio accento americano e poi vedrò cosa succederà.”

Simona Tabasco sarà anche in Immaculate, un nuovo film horror con protagonista Sydney Sweeney.

