Simona Ventura in bikini su Instagram con una foto senza filtri: i fan apprezzano

Tempo di vacanze per tutti i personaggi dello spettacolo. Dopo Sara Croce, oggi parliamo dello scatto pubblicato da Simona Ventura sul proprio account Instagram, in cui si è "messa a nudo" sul social network con uno scatto in costume senza filtri e ritocchi che è stato apprezzato dai fan.

"Eccomi qui ad Alassio in questa Estate particolare, fiera dei miei 55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza!" si legge nella lunga didascalia che accompagna il post, che ha raggiunto immediatamente quota 65mila like.

I fan hanno apprezzato la sincerità di Simona Ventura, ed in uno dei commenti con più like una fan scrive che "da quando hai partecipato all’Isola dei Famosi cara Simo sei cambiata tanto, lo avevi preannunciato che eri cambiata e che avevi capito tante cose, in realtà spesso queste parole che si pronunciano ma nn rispecchiano poi sempre la verità invece per te e’ stato così .... premetto che sei una delle migliori conduttrici degli ultimi 20 anni, ironica, frizzante, preparata a volte pungente ma sempre con la battuta pronta, ma eri meno umile prima.... oggi ti trovo una persona estremamente umile, umana e mi piaci tanto così .... complimenti".