Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: 'Accadrà prima di quanto immaginate'

Simona Ventura e Giovanni Terzi stavano per coronare il loro sogno d'amore con le nozze ma, le varie restrizioni imposte dal lockdown dovuto al Coronavirus hanno costretto la coppia a modificare i piani.

Infatti tutti i matrimoni previsti nei mesi scorsi sono stati annullati e dunque anche queste nozze vip hanno dovuto subire un immancabile slittamento. La coppia è però innamoratissima e non sarà di certo questo piccolo intoppo a distruggere il loro idillio.

"Dopo un anno e mezzo insieme abbiamo capito che i tempi sono maturi. Giovanni e io ci sposiamo, anzi se non ci fosse stato il lockdown lo avremmo già fatto" ha detto Simona Ventura, aggiungendo anche alcuni dettagli sul luogo: "Rimini è certamente un posto del cuore per noi, e posso dire che ci sposeremo prima di quanto possiate immaginare".

I due hanno confermato che le nozze avverranno solo quando sarà possibile senza mascherina, a testimonianza del fatto che il lockdown non ha minimamente intaccato il loro rapporto come sembra aver fatto con molti. Infatti per una coppia come quella della Ventura e Terzi che va a gonfie vele, ce ne sono altre che giungono al capolinea. Sembra infatti finita la relazione tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante e, molte voci danno per certa anche la fine della storia tra la Leotta e King Toretto.