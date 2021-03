Simona Ventura, scontro con il virologo Bassetti: 'Prenda una laurea e poi ne riparliamo'

Durante la puntata di Cartabianca di ieri sera, condotta da Bianca Berlinguer, Simona Ventura risultata positiva al Covid-19, ha parlato della sua esperienza con questo tremendo virus ma le sue parole non sono molto piaciute al virologo Bassetti.

Quest'ultimo infatti, dopo aver ascoltato la profilassi terapeutica a cui è stata sottoposta la conduttrice ha detto: "Non diciamo che si fa la profilassi, perché la profilassi non è corretta: i malati vanno visitati, ogni malato è diverso dall'altro e quindi ognuno avrà una cura differente; bisogna evitare di dare delle informazioni non corrette".

La Ventura evidentemente risentita ha detto: "Io ho raccontato il mio caso, non è informazione non corretta. Però quando ci si trova lì sinceramente... è dura!".

A questo punto Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive del San Martino di Genova ha aggiunto: "Lei fa la conduttrice, io faccio il medico. Per cui se permette ascolti quello che i medici dicono, perché se no se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici non va più bene. Prenda una laurea e poi ne riparliamo".

Simona Ventura ha alzato i toni, sottolineando di avere comunque diritto di parola: "Io ho portato la mia esperienza ed è andata bene così ognuno faccia il suo mestiere. Io però farò anche la conduttrice televisiva ma ho diritto di parola e posso parlare della mia esperienza, professor Bassetti. Ma io non voglio fare il suo mestiere! Però ho diritto di parola su una mia esperienza personale!".

Proprio la positività al Covid-19 ha impedito a Simona Ventura di partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.