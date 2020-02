Simone Missick confronta i suoi ruoli in Altered Carbon 2 e Luke Cage

Da ieri mattina Altered Carbon 2 è disponibile su Netflix e nel suo cast ritroviamo molti volti del piccolo e grande schermo. Una di queste è Simone Missick, che adesso mette a confronto i due personaggi di Trepp, nella serie fantascientifica, e quello i Misty Knight in Luke Cage

Se avete seguito entrambe le serie TV, sicuramente vi sono saltate all'occhio le molteplici differenze tra i due personaggi, che però presentano anche alcune importanti somiglianze... Fisiche:

"Oh mio Dio, penso che passando da un personaggio all'altro il fascino iniziale verso le protesi sia diminuito rapidamente", afferma Missick, "Misty Knight, aveva un braccio protesico ed era una gran stronza, ma ora ho queste nuove apparecchiature che richiedono una preparazione di tre ore ogni mattina."

"In tutta onestà, sono stata molto felice che mi abbiano chiesto di interpretate due donne così forti. È stata un'esperienza meravigliosa portarle al pubblico, soprattutto grazie a Netflix, e che 190 paesi abbiano la possibilità di conoscerle entrambe. Misty molto legata alla comunità dell'Harlem, che aiuta e protegge, mentre Trepp è molto più egocentrica e focalizzata su se stessa, sui soldi e sul lavoro."

Come per molti personaggi, Altered Carbon mette alla prova l'idea di umanità di episodio in episodio e a tal proposito Missick riconosce anche il grande valore della serie: "scavando sotto la superficie permette di scoprire sempre nuovi aspetti dell'animo umano. Grazie a lei penso d'incarnare parte di questo messaggio e credo sia una cosa meravigliosa."

La Missick non è stata l'unica ad aver guardato al suo passato da attrice: insieme a lei anche Anthony Mackie, che si è dovuto confrontare con Joel Kinnaman, precedente interprete di Takeshi Kovacs, mentre l'intero cast di Altered Carbon 2 ha recentemente rivelato quale personaggio Marvel vorrebbe interpretare.