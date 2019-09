Simone Missick torna sulla cancellazione-shock di Luke Cage

Quando Marvel Television e Netflix hanno annunciato la loro rottura, cancellando così tutte le loro serie in corso sulla piattaforma streaming, hanno scioccato un po' tutti gli spettatori e i fan, ma anche per gli attori è stata una sorpresa apprendere dello stop agli show in cui erano coinvolti.

È il caso ad esempio di Simone Missick, che ha interpretato di Misty Knight in Luke Cage, personaggio per il quale si vociferava addirittura una serie spin-off chiamata Daughters of the Dragon, che avrebbe unito i mondi di Luke Cage e Iron Fist.

Poi è successo quello che è successo e l'attrice è ora protagonista di una nuova serie CBS, All Rise, nonostante lo shock per la cancellazione di Luke Cage sia ancora vivo.

"Quando Luke Cage fu cancellato ero sul set di uno show di CBS chiamato Tell Me A Story insieme a mio marito (l'attore Dorian Missick). Era il posto migliore per ricevere la peggior notizia della mia vita. Avrei potuto piangere come una fontana e nessuno l'avrebbe saputo perché ci sarebbe stato qualcuno pronto ad aggiustare il mio make-up, ma non ho pianto. È stato surreale." ha detto l'attrice, che poi ha proseguito raccontando di come si aspettasse che la telefonata di Jeph Loeb volesse darle la buona notizia della conferma dello spin-off.

"Entrambi pensavamo che sarebbe stat la telefonata che avrebbe detto "Indovinate? Daughters of the Dragon!", e invece non è stato così. Però sono una persona di fede, ho una forte fede in Dio e lo sapevo che se fosse stata la fine, sarebbe arrivato qualcosa di grande".

Tanta delusione insomma, ma alla fine l'attrice è riuscita a trovare un altro ruolo di primo piano, anche se non è convinta che si tratti di un addio nei confronti del suo personaggio: "Non penso sia un addio, non si sa mai. Se è destino che debba interpretare Misty di nuovo, in un modo diverso, su una piattaforma diversa o in un film, mi farebbe sicuramente piacere. Ma al momento sono felici di dove sono e cosa faccio, e sono concentrato su questo".

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere un ritorno del personaggio di Misty in qualche maniera?