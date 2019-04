Simone Pegg e Nick Frost svilupperanno una serie fantasy tratta da I Fiumi di Londra

Secondo quanto riportato da Deadline, la Stolen Pictures di Simon Pegg e Nick Frost adatterà per il piccolo schermo I Fiumi di Londra, romanzo fantasy scritto da Ben Aaronovitch, con l'obiettivo di dare vita al "nuovo Game of Thrones."

Il romanzo originale segue le vicende di Peter Grant, un aspirante agente di polizia che vuole evitare la prospettiva di un noioso lavoro d'ufficio e conquistare la spregiudicata e vivace collega Leslie May. Durante un'inchiesta per un caso di omicidio, Peter riesce ad entrare in contatto con l'ispettore Thomas Nightingale, l'ultimo mago d'Inghilterra e capo di una sezione speciale della polizia che si occupa di magia e soprannaturale. Peter scopre di possedere dei poteri magici e deve mettere le proprie abilità al servizio del bene comune. Tra covi di vampiri, divinità del Tamigi e le tombe di Convent Garden, il nostro protagonista cercherà di sedare lo spirito ribelle della città e riportare ordine nel caos di Londra.

"Tutti vogliono trovare il nuovo Game of Thrones e la possibilità di trasformare Il fiume di Londra in un film di 8 ore speriamo susciti l'interesse di qualche finanziatore." ha dichiarato Pegg, che insieme a Frost forma l'indimenticabile coppia di protagonisti della Trilogia del Cornetto di Edgar Wright, nella quale Pegg ha lavorato anche come sceneggiatore.

La prima stagione dello show potrebbe essere formata da circa 8-10 episodi, secondo quanto affermato dal report, e Aarnovitch ha confermato che in futuro lo show potrebbe basarsi anche sui seguiti del romanzo.