Simone Recasner e Jon Rudnitsky entrano nel cast della serie Fox 'The Big Leap'

Inizia a prendere forma il cast del pilota di The Big Leap, il progetto a opera di Fox Entertainment e 20th Century Fox Television, che adesso potrà contare sulla presenza nel cast degli attori Simone Recasner e Jon Rudnitsky.

Dopo l'annuncio della presenza in cabina di regia di Jason Winer in The Big Leap - che prenderà parte anche al nuovo show di NBC: Forever Family - ecco arrivare quello della scelta dei due attori per i ruoli di protagonisti.

Simone Recasner interpreterà Gabby Taylor, una donna da sempre portata per il ballo che durante la propria vita ha dovuto abbandonare il sogno di diventare ballerina per potersi prendere cura del proprio figlio, Sam. Ritroverà la passione per il ballo una volta che si renderà conto di poter inseguire nuovamente il suo sogno.

Jon Rudnitsky darà il volto a Mike Devries, un uomo che sta attraversando un periodo di crisi dopo aver perso il lavoro ed essere stato lasciato dalla moglie Paige. Parteciperà a The Big Leap per trovare una via d'uscita alla sua crisi e per riconquistare la moglie.

La trama di The Big Leap racconta i sogni e le aspirazioni di un gruppo di persone provenienti da diversi classi sociali che decidono di prendere parte a uno spettacolo che cerca di mettere in mostra una versione moderna de Il lago dei cigni.

Vi ricordiamo infine che la serie è stata scritta da Liz Heldens (The Passage) e prende spunto dallo show britannico Big Ballet.