Simpatico siparietto al Walker Stalker Con Michael Cudlitz imita Negan

Nel corso di un panel tenuto al Walker Stalker Con,ha intrattenuto i presenti con una simpatica imitazione di, il personaggio di The Walking Dead , in cui lo stessoha dato il volto al sergente

Come si può vedere attraverso il video presente in calce, e pubblicato su Twitter da alcuni utenti, Cudlitz è stato invitato a fare l'imitazione dall'ex co-star Sonequa Martin-Green.

L'attore a questo punto non ha fatto altro che alzarsi in piedi sul palco ed ha iniziato ad imitare Negan ed i suoi modi, posizionando addirittura la mano vicino al petto proprio come fa nel popolare show tratto dai fumetti.

Il tutto ovviamente ha scatenato le risate dei presenti, e della stessa Martin-Green, che tra una risata e l'altra ha affermato che "questo è esattamente ciò che Negan avrebbe fatto".

The Walking Dead, ricordiamo a tutti i numerosi fan, tornerà con la seconda parte dell'ottava stagione il prossimo 25 Febbraio 2018 su AMC. In Italia la messa in onda invece è affidata a Fox, del pacchetto Sky.