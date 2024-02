Il simpatizzante: 4 Robert Downey Jr nel trailer della serie di Park Chan-hook

A quasi un anno di distanza dal primo teaser trailer de Il simpatizzante, HBO in questi minuti ha svelato il nuovo trailer ufficiale dell'attesissima serie tv creata e diretta da Park Chan-wook e interpretata dal candidato all'Oscar Robert Downey Jr.

Basato sull'omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer, La serie è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista metà francese e metà vietnamita durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e della sua nuova vita da rifugiato a Los Angeles, dove scopre che i suoi giorni da spia non sono finiti.

Il cast d’eccezione è guidato dalla vincitrice del premio Emmy Sandra Oh (Grey’s Anatomy, Killing Eve) e da un irriconoscibile Oscar Robert Downey Jr. (Iron Man, The Avengers, Sherlock Holmes) che, nella storia interpreterà ben quattro diversi ruoli. Con loro anche Hoa Xuande (L’ultimo boss di Kings Cross), Fred Nguyen Khan (Madre!), Toan Le (Bigfoot), Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong. Park Chan-wook è co-showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista degli episodi 1-3, con Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey entrambi produttori esecutivi.

Il Simpatizzante, nuova miniserie targata HBO, è un'esclusiva Sky in Italia e arriverà prossimamente solo su Sky e in streaming su NOW.