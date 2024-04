Il Simpatizzante, come finisce il primo episodio della serie con Robert Downey Jr?

La nuova serie HBO Il Simpatizzante, scritta, diretta e prodotta da Park Chan-wook e che conta tra i protagonisti Robert Downey Jr. Ha debuttato ieri, 14 aprile 2024, sul piccolo schermo statunitense, presentando il primo dei sette episodi che comporranno la miniserie presto in uscita su Sky. Scopriamo insieme come finisce la prima puntata.

Dopo aver spiegato come mai Robert Downey Jr. abbia dovuto interpretare quattro personaggi in Il Simpatizzante, torniamo ad occuparci dello show per raccontare il finale del primo capitolo della serie che ci introduce i personaggi e la narrazione dell’ambiziosa serie tv.

Il Simpatizzante racconta la storia del Capitano, un membro dell’esercito del Vietnam del sud che si rivela essere una spia dei Viet Cong nonostante le sue origini e il suo background, in parte occidentali. L’episodio comincia con l’interrogatorio del personaggio principale, interpretato da Hoa Xuande, catturato dall’esercito del Nord per rispondere delle sue azioni nel corso della guerra. Il Capitano comincia a raccontare gli eventi risalenti a quattro mesi prima della caduta di Saigon e all’operazione che lo vide partecipare a un’evacuazione dell’esercito del Sud organizzata dagli Stati Uniti, ma in qualche modo controllata dietro le quinte dai Viet Cong.

Il finale di puntata ci mostra quindi il disastroso tentativo di salvataggio, con la moglie e il figlio di Bon, un amico del Capitano, che restano uccisi durante l'attacco dell'esercito avversario prima che lo stesso Bon e il Generale, obiettivo dell’azione spionistica del Nord, riescano a salire sull’aereo. In attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della serie e ansiosi di capire quando l’opera sarà distribuita in Italia da Sky e Now, vi lasciamo al teaser trailer di Il Simpatizzante.

Il Trono Di Spade Stagioni 1 - 8, La Serie Completa (Box Dvd 38) è uno dei più venduti oggi su