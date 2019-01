Simply Halston: Ewan McGregor protagonista della nuova serie limitata

La Legendary Pictures ha messo in cantiere la lavorazione della serie limitata Simply Halston, che vedrà protagonista e produttore esecutivo un attore del calibro di Ewan McGregor.

Scritta da Sharr White (The Affair), Simply Halston segue la storia di Halston appunto, nato come Roy Halston Frowick e pioniere della moda nel mondo tanto da trasformare il suo nome, semplicemente Halston, in un impero internazionale del fashion, sinonimo di lusso, sesso, status sociale e fama, che ha letteralmente definito un’epoca, quella che ha percorso gli anni ’70 e gli ’80, a New York. La sfida più grande la ebbe però nella battaglia per il controllo della parte più importante dell’impero, il nome stesso di Halston.

Halston raggiunse la fama dopo aver disegnato il capello indossato da Jacqueline Kennedy alla cerimonia di inaugurazione del presidente JFK nel 1961. Il suo stile minimalista e sofisticato al contempo gli fecero guadagnare fama mondiale e vestì celebrità del calibro di Anjelica Huston, Lauren Bacall, Margaux Hemingway, Elizabeth Taylor, Bianca Jagger e Liza Minnelli. Dopo essere passata per varie proprietà, la Halston venne infine acquisita dalla Revlon, con la perdita del controllo del suo fondatore. Halston morì nel 1990 all’età di 57 anni in seguito alle complicazioni dovute all’AIDS.

La serie limitata sarà diretta da Dan Minahan (American Crime Story) e vedrà come produttori esecutivi, oltre allo stesso McGregor, anche White e Minahan, con la Killer Films alla produzione. Minahan, oltre ad aver diretto episodi dell’ultima stagione di American Crime Story dedicata a Versace, ha lavorato anche a Game of Thrones e House of Cards.