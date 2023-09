I Simposon, guardate il trailer integrale per la stagione 35

In vista del suo debutto ufficiale fissato per il prossimo 1° ottobre, Fox ha diffuso in streaming il trailer esteso della 35esima stagione de I Simpson, una delle serie più longeve nella storia della televisione e la creatura più celebre di Matt Groening, che quest'anno è tornato anche con le altre sue creazioni, ovvero Futurama 11 e Disincanto.

Il trailer presenta una rapida sequenza di scene, tra cui una parodia giocosa della sessione di registrazione di "Get Back" dei Beatles e il ritorno di Telespalla Bob. Secondo la sinossi ufficiale diffusa da CNN Entertainment, la première della stagione 35 vedrà Homer offrirsi come volontario come guardia di attraversamento della scuola dopo essersi sentito inutile al lavoro. "Ma quando la sua squadra di sicurezza riceve troppi fondi, le guardie di attraversamento diventano una forza da temere".

La stagione 35 includerà anche storie sul resto della famiglia Simpson. "Marge sperimenta una serie di incubi sulla fine dell'infanzia del giovane Bart; Homer si offre accidentalmente come volontario per un posto di guardia giurata in una scuola; sessant'anni nel futuro, Lisa racconta la storia di come Homer sia stato il capro espiatorio di un'interruzione di corrente che ha fatto sprofondare Springfield nell'oscurità pochi giorni prima del Giorno del Ringraziamento; e torna anche l'agghiacciante appuntamento annuale "Treehouse of Horror XXXIV"!".

Se siete interessati alle altre serie di Groening, scoprite come si è conclusa Disincanto al termine della sua quinta e ultima stagione su Netflix; inoltre, il nuovo episodio di Futurama sarà incentrato sulla "cancel culture" che colpisce il personaggio di Zapp Brannigan.

La Fox ha ufficialmente rinnovato I Simpson per le stagioni 35 e 36 lo scorso gennaio, rendendo la sitcom animata la serie sceneggiata di prima serata più longeva della storia della televisione. La doppiatrice di Lisa Simpson, Yeardley Smith, ha parlato in precedenza della longevità dello show, assicurando ai fan che non ci sono state ancora discussioni sul mettere fine alla serie.