I Simpson 2, continuano le voci sul nuovo film: la serie tv tornerà al cinema?

Dopo le polemiche su una celebre dinamica tra Homer e Bart, in queste ore sono tornate ad emergere nuove indiscrezioni su I Simpson 2, il secondo film per il cinema dell'iconica serie tv animata.

Il noto insider del settore The InSneider, infatti, apprendiamo che il nuovo film d'animazione de I Simpson potrebbe essere in arrivo, tramite un nuovo accordo che James L. Brooks ha firmato con i 20th Century Studios per il suo nuovo progetto, Ella McKay: secondo InSneider Brooks, che ha creato I Simpson insieme a Matt Groening e che ha fatto parte del team di sceneggiatori dietro al film cinematografico del 2007, avrebbe firmato con la 20th Century per realizzare sia Ella McKay che il sequel de I Simpson, riunendo il team composto da Groening, Al Jean, Mike Scully e Richard Sakai.

Da citare un recente intervento di Yeardley Smith, la voce di Lisa Simpson, che qualche mese fa dichiarava: "Penso che ci sarà un altro film dei Simpson, quindi ecco il vostro prossimo titolo clickbait. Non ho idea di quando arriverà, perché la serie tv richiede un sacco di tempo e un sacco di manodopera dietro le quinte per essere realizzata, e il nuovo film sottrarrà tempo e persone alla serie tv, ma I Simpson 2 si farà sicuramente. Bisogna solo trovare il momento giusto."

In attesa di nuovi aggiornamenti, guardate il trailer de I Simpson 35, la nuova stagione della serie tv animata.