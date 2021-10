I Simpson 32: nello speciale di Halloween ci sarà una parodia di Parasite!

Negli ultimi anni la Corea del Sud sta conquistando il mondo del cinema e della serie tv a livello internazionale, il successo ottenuto da Squid Game in questi giorni ne è un chiaro segnale e così, anche I Simpson hanno deciso di rendere omaggio a questo paese dell'Asia Orientale. E quale miglior modo di farlo se non citando Parasite.

Come potete vedere nelle immagini in calce alla notizia, lo storico speciale di Halloween per la stagione 32 prevede un segmento che è chiaramente la parodia del film di Bong Joon-ho del 2019, dove una famiglia assai umile si infiltra nella casa di una famiglia benestante, dando il via ad una serie di rocambolesche quanto tragiche disavventure.

Naturalmente in questo caso sono I Simpson i poveracci che vivono in uno squallido seminterrato e decidono così di prendere possesso della ricca abitazione di un'altra famiglia, dopo che Bart viene assunto come istitutore. Il ragazzino riesce nell'intento di far assumere Homer come autista, mentre Marge ottiene un lavoro come cameriera, Lisa viene assunta come insegnante d’arte e addirittura la piccola Maggie ottiene un lavoro come giardiniera.

Ricordiamo che Parasite si è aggiudicato l'Oscar per il miglior film nel 2020, primo film non in lingua inglese ad averlo fatto e, tra l'altro è riuscito a vincere altri 3 statuette e cioè quelle per: Miglior regista, Migliore sceneggiatura originale e Miglior film straniero.

Se volete vedere questo nuovo episodio de La Paura Fa Novanta, vi basterà pazientare qualche altro giorno. Lo speciale di Halloween de I Simpson quest'anno è previsto per il 10 ottobre!