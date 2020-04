Tanti auguri ai Simpson: 33 anni fa debuttava in TV la famiglia più amata d'America

Il 19 aprile del 1987, esattamente 33 anni fa, andava in onda una puntata del Tracey Ullman Show che avrebbe cambiato per sempre la storia della televisione americana (e non solo). Durante la trasmissione fu trasmesso Good Night, il cortometraggio animato che firmò la prima apparizione dei Simpson sul piccolo schermo.

Prima di ritagliarsi il proprio spazio in una serie TV, che sarebbe arrivata due anni più tardi, la famiglia ideata da Matt Groening e James L. Brooks è stata infatti protagonista di una serie di corti animati della durata di 1 minuto andati in onda dal 1987 al maggio del 1989 - suddivisi in 3 stagioni formati rispettivamente da 7, 22 e 19 episodi - proprio durante il talk show.

Sull'onda del successo riscontrato dal loro primo contatto con il pubblico, I Simpson hanno esordito con il proprio show nel dicembre del 1989 e sono diventati in pochi anni una delle serie di punta della 20th Century Fox.

33 anni dopo, con quasi 31 stagioni sulle spalle (un record per gli USA) e la compagnia passata in mano alla Casa di Topolino, i membri della famiglia più amata d'America sono diventati alcuni tra i volti più rappresentativi di Disney+, il nuovo servizio streaming della Casa di Topolino che in Italia ospita le prime trenta stagioni dei Simpson e dove è stato da poco pubblicato il corto dedicato a Maggie Playdate with Destiny.

