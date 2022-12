I Simpson 33 anni risate: il 17 dicembre 1989 il loro debutto in televisione

Il 17 dicembre 1989 i Simpson hanno fatto il loro debutto in tv, presentando a milioni di telespettatori americani Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie e innumerevoli altri personaggi che sono stati in grado di conquistare il pubblico con la loro satira pungente.

Creati da Matt Groening e James L. Brooks, I Simpson sono dapprima apparsi in corti di un minuto nel corso del The Tracey Ullman Show e poi visto il grande successo ottenuto, sono riusciti ad ottenere una sit-com mandata in onda addirittura in prima serata. In brevissimo tempo sono diventati uno show di punta della 20th Century Studios, riuscendo addirittura a conquistare la copertina della rivista Time e innumerevoli premi televisivi.

Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie e tutti gli altri omini gialli (e non) apparsi sulla scena, trattano in chiave umoristica molti aspetti della condizione umana, prendendo in giro in modo spietato la cultura statunitense, la società, la famiglia e anche la stessa televisione.

Sebbene spesso I Simpson siano stati travolti dalle polemiche con alcuni episodi davvero assai controversi, a distanza di 33 anni esatti dalla loro iniziale messa in onda, la famiglia di Springfield continua a conquistare il pubblico, prevedendo talvolta il futuro in maniera del tutto sorprendente.

Quale è il vostro episodio preferito de I Simpson? Se vi va, ditecelo nei commenti.