I Simpson: nella 34esima stagione tornerà uno dei vecchi spasimanti di Marge

Nonostante non abbia più lo stesso smalto di un tempo, I Simpson rimane una delle serie animate che ha segnato l'epoca della moderna serialità televisiva e ha letteralmente fatto scuola per le serie animate successive. Giunta alla sua 34esima stagione, la serie riporterà indietro un personaggio storico, apparso nella prima stagione classica.

Il diciassettesimo episodio della stagione 34 de I Simpson, intitolato "Pin Gal", andrà in onda su Fox domenica prossima, 19 marzo. Secondo la sinossi ufficiale dell'episodio, "Una misteriosa figura del passato di Marge torna per allenarla a un torneo di bowling". Su Twitter, il co-showrunner de I Simpson Al Jean ha confermato che il personaggio in questione non è altro che Jacques, il cui doppiatore Albert Brooks riprenderà il ruolo. Questa sarà la prima volta che Brooks doppierà Jacques in oltre 30 anni (anche se ha all'attivo numerosi altri personaggi, tra cui il beniamino dei fan Hank Scorpio).

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Jacques, un istruttore di bowling francese, nell'episodio 9 della mitica prima stagione de I Simpson, "Life on the Fast Lane", andato in onda il 18 marzo 1990. L'episodio era incentrato su Marge, frustrata dal suo matrimonio e illusa che Homer la dia per scontata, dimostrato dal fatto che il suo regalo di compleanno per lei era una palla da bowling che in realtà aveva preso per sé.

Marge decideva così di imparare a giocare a bowling per fare un dispetto a Homer e iniziava a prendere lezioni da Jacques. Marge si invaghiva però di Jacques, iniziando ad avere una relazione con lui. A un certo punto, sembra che Marge potesse davvero andare avanti con il loro appuntamento programmato. Tuttavia, alla fine rinunciava, riaffermando invece il suo impegno nei confronti di Homer e della loro famiglia.

Nel corso degli anni, Jacques ha fatto diverse apparizioni minori e camei ne I Simpson. Per esempio, appariva nell'episodio della stagione 7 del 1996 "Team Homer" come membro degli Home Wreckers, una squadra di bowling composta interamente da personaggi che in passato avevano tentato di sedurre Homer o Marge. Jacques ha avuto anche un cameo, facilmente riconoscibile, nel film I Simpson del 2007, dove appariva come membro della folla inferocita alla ricerca di Homer. Detto questo, "Pin Gal" sarà la prima apparizione importante di Jacques da quando "Life on the Fast Lane" è andato in onda 33 anni fa.

A proposito dello show di Matt Groening, un episodio dei Simpson è stato rimosso da Disney+ recentemente per non incrinare i rapporti tra lo studio e la Cina; I Simpson hanno compiuto 33 anni lo scorso dicembre.