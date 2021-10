I Simpson, ecco quali sono i 5 migliori episodi di Halloween

Halloween si avvicina e quale miglior momento per rivedere i migliori episodi speciali de I Simpsons dedicati alla festa più spaventosa dell’anno? Dalla sua seconda stagione lo show ha incluso uno speciale annuale di Halloween: La paura fa novanta (The Treehouse of Horror).

Ogni episodio è ispirato all'orrore, alla fantascienza e al soprannaturale. Nel corso dei decenni, gli abitanti di Springfield si sono trasformati in mostri riconoscibili, sono stati tentati dal diavolo e hanno parodiato le storie spaventose preferite della cultura pop.

Questi episodi sono divisi in tre corti e non fanno parte della continuità della serie, dato che spesso i personaggi muoiono a grappoli. In molti di questi episodi, i personaggi rompono anche la quarta parete con introduzioni e avvertimenti, che rendono omaggio a serie antologiche classiche come Ai confini della realtà.

Trenta episodi speciali dopo, i primi sono ancora considerate i migliori dai fan, ecco la classifica:

5) La paura fa novanta VII (1996)

I Simpson affrontano il bizzarro film horror di culto Basket Case nello speciale di Halloween dell'ottava stagione con il suo primo segmento intitolato Il mostro ed io (The Thing and I). Nel frattempo, Bart scopre di avere un gemello deforme che vive in soffitta, e da lì la puntata diventa molto più raccapricciante.

La vaschetta della genesi (The Genesis Tub) rende omaggio a Ai confini della realtà in quanto segue il viaggio di Lisa da vincitrice della fiera della scienza a divinità egoista. Infine in Cittadino Kang (Citizen Kang), l'amata strana coppia aliena dello show Kang e Kodos tramano per conquistare il pianeta Terra infiltrandosi nel sistema politico degli Stati Uniti.

4) La paura fa novanta III (1992)

Una bambola killer di Krusty tormenta Homer come Chucky da La bambola assassina in Clown senza pietà (Clown Without Pity) che in realtà è basato su un episodio di Ai confini della realtà. Il segmento è seguito da King Homer, un'esilarante parodia di King Kong. Gli zombie occupano l'ultimo terzo dell'episodio con in Digitate "Z" per zombi (Dial "Z" for Zombies). Grazie a Bart, un'orda di zombie terrorizza Springfield, trasformando i suoi abitanti in non morti.

3) La paura fa novanta VI (1995)

Il giardiniere Willie diventa Freddy Krueger nello speciale della settima stagione. In Incubo a Evergreen Terrace (A Nightmare on Evergreen Terrace), Willie perseguita tutti i bambini della scuola di Springfield nei loro sogni.

I Simpson parodiano il vecchio film horror Attack of the 5o Foot Woman in L'attacco degli scorfani alti 16 metri (Attack of the 50ft. Eyesores), che coinvolge una statua gigante della mascotte di Lard Lad Donuts che prende vita. Infine, Bart segue Homer in un mondo tridimensionale in "Homer³".

2) La paura fa novanta IV (1993)

Homer vende la sua anima per una ciambella in Il diavolo e Homer Simpson (The Devil and Homer Simpson), ma una disputa legale sul suo contratto con il Diavolo versione Ned Flanders lo salva dalla dannazione eterna. Il quarto capitolo include anche un'altra parodia di Ai confini della realtà in Terrore a cinque piedi e mezzo, che sarebbero un po' più di due metri (Terror at 5 ½ Feet).

Nel segmento, un Bart terrorizzato cerca di convincere tutti gli altri sul suo scuolabus che c'è un gremlin aggrappato al lato di esso. L'episodio si conclude con Dracula di Bart Simpson (Bart Simpson's Dracula) che si rifà al romanzo di Bram Stoker su un antico vampiro succhiasangue.

1) La paura fa novanta V (1994)

Il miglior episodio speciale di Halloween inizia con una versione di Shining di Stephen King. Homer perde la testa mentre trascorre l'estate a prendersi cura della tenuta estiva del signor Burns in The Shinning (The Shinning).

Il secondo segmento, Tempo e punizione (Time and Punishiment) è basato sulla storia di Ray Bradbury "A Sound of Thunder". L’episodio si conclude con Mensa da incubo (Nightmare Cafeteria), in cui Bart scopre che carne umana viene servita nella cucina della scuola elementare di Springfield, un tributo al film di fantascienza di Charlton Heston Soylent Green.



