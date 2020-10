I Simpson: le 5 scene più 'hot' della coppia Homer e Marge

I Simpson sono uno degli show più di successo della storia della televisione, anche dopo oltre tre decenni di messa in onda come testimonia l'enorme successo della premiere della stagione 32 de I Simpson. Dopo aver esplorato i momenti più divertenti di Bart ne I Simpson, oggi torniamo con un nuovo approfondimento sullo show ideato da Matt Groening.

E stiamo parlando di Homer e Marge, e nella fattispecie, dei momenti più "hot"della coppia.

E non potremmo non cominciare dall'episodio dedicato alle avventure piccanti tra i due, ossia il venticinquesimo della nona stagione, Amore rischioso, pathos focoso, dove la coppia inizia a trovare particolarmente eccitante, per riaccendere la passione, fare l'amore in posti pubblici dove potrebbero essere scoperti, finché non vengono immortalati per i loro atti.

Nell'episodio diciotto della diciottesima stagione, Un aut-aut per Bart, scopriamo il talento di Homer come consulente sessuale, in questo caso per il reverendo Timothy Lovejoy e sua moglie, arrivando a scambiare il materasso di casa Simpson con il loro, per aiutarne la vita sessuale. Il problema è che questo complica invece i rapporti intimi tra Homer e Marge. La soluzione sarà dividere il materasso in due, così possiamo assistere a una bella scena d'amore tra i due coniugi Simpson, dietro al cartellone della Duff.

Uno dei momenti intimi più teneri ai quali abbiamo assistito nel corso delle stagioni de I Simpson è durante il nono episodio della quinta stagione, L'ultima tentazione di Homer, dove facciamo la conoscenza della bella Mindy, che sembra l'anima gemella per Homer. Quando per l'uomo però arriva il momento di scegliere tra la moglie e la sua nuova fiamma, il capofamiglia Simpson deciderà di stare con Marge, suggellando il loro rapporto con una serata romantica a Capitol City.

Decisamente più "sexy" quello che succede nel primo episodio della quarta stagione, Kampeggio Krusty, quando Homer e Marge, resosi conto di aver la casa libera visto che Lisa e Bart si trovano fuori casa per un campeggio. Per inaugurare il felice avvenimento, i due decidono di festeggiare... nella doccia.

E concludiamo con un momento hot ed esilarante allo stesso tempo. Nel primo episodio della sesta stagione, La finestra sul giardino, la famiglia Simpson decide di comprare una piscina. A discapito delle disavventure di Bart (che si rompe una gamba nello stesso episodio), durante la notte, quando tutti i bambini dormono, Homer e Marge decidono di... concedersi un "bagno" da soli nella piscina, salvo poi essere scoperti dal commissario Winchester in elicottero, che assiste soddisfatto allo spettacolo: "non vi allarmate, continuate a nuotare nudi".

Quali sono i vostri momenti "hot" tra Homer e Marge preferiti ne I Simpson? Fatecelo sapere nello spazio commenti!