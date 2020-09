I Simpson: le 5 teorie più folli di sempre sulla serie animata

Manca sempre meno tempo al ritorno dei Simpson con la loro trentaduesima stagione, confermandosi una serie dal successo incredibile. Il prossimo ciclo di episodi si aprirà tra le preoccupazioni dei fan per le possibili censure dei Simpson da parte di Disney e la conferma che David Harbour parteciperà alla stagione 32 de I Simpson.

Oggi siamo qui per raccontarvi alcune delle teorie più incredibili pensate dai fan nel corso del trentennio di messa in onda della serie, e chissà che alcune non potranno trovare conferma proprio in questa stagione.

Molti dei fan di vecchia data della serie ricorderanno come nel diciottesimo episodio della quarta stagione, Siamo arrivati a questo: un clip show dei Simpson, Bart fa uno scherzo per il pesce d'aprile a Homer, che per questo motivo finisce in coma. Ebbene, secondo una teoria più volte riportata da Reddit, Homer non si sarebbe mai svegliato dal coma, e le avventure successive che abbiamo visto nella serie TV sarebbero solo frutto della sua mente. Inquietante.

Matt Groening non è solo il creatore de I Simpson, ma anche di un altro show molto popolare, ossia Futurama. Ci sono molti che credono che le due serie siano interconnesse tra loro, e alcuni hanno addirittura ipotizzato che siano stati gli stessi personaggi di Futurama a creare il mondo dei Simpson, e tutti i personaggi di Springfield sarebbero alieni.

Il celebre doppio episodio collocato tra la fine della sesta e l'inizio della settima stagione, "Chi ha sparato al signor Burns?" vede Maggie come la (in)colpevole di aver quasi ucciso Burns. Ma se non fosse così? Ci sono diverse teorie che vorrebbero come la vera colpevole nientemeno che Marge, decisa a sparare al capo di Homer per i sentimenti che prova per lei.

Una suggestione interessante è quella che vorrebbe Homer cosciente del suo status di cartone animato. Il perché è presto detto: l'uomo tende a farsi male (anche in maniera grave) molto spesso, e nonostante ciò sembra sempre noncurante della sua salute.

Chiudiamo con un'ultima assurda teoria: e se tutta la serie de I Simpson fosse scritta da Bart? Le incredibili avventure vissute dalla famiglia potrebbero aver spinto un Bart, ormai adulto o addirittura anziano, a scrivere o narrare a qualcuno le vicende che ha vissuto negli anni con Homer, Marge, Lisa e Maggie. Sarebbe un finale fantastico per la serie.

Quali sono le vostre teorie preferite su I Simpson? Ne conoscete altre? Fatecelo sapere nello spazio commenti!