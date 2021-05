I Simpson, Al Jean sul futuro della saga sotto Disney:'A breve un prossimo corto'

Disney+ ha celebrato lo Star Wars Day 2021 con un cortometraggio crossover con I Simpson dal titolo 'The Force Awakens From Its Nap'. Così come altri precedenti cortometraggi della serie tv, anche quest'ultimo si concentra su Maggie Simpson lontana dal resto della sua famiglia, ovviamente con diversi personaggi e citazioni legate a Star Wars.

Da quando Disney ha acquisito 20th Century Fox e molte delle sue proprietà, I Simpson hanno approfittato di questi nuovi legami commerciali. E il crossover con Star Wars è soltanto l'inizio.

Intervistato da Comicbook, il produttore e showrunner di I Simpson, Al Jean, ha parlato del corto crossover e dei progetti futuri che riguardano la serie e il marchio Disney.



"Posso dirvi quello che quello che faremo saranno sicuramente più interazioni con Disney+. Adoro scrivere per Maggie, quindi sarei felice di fare questi cortometraggi il più a lungo possibile. Ognuno di loro è stata un po' di gioia" ha dichiarato Jean.

E i fan non dovranno aspettare molto per il prossimo cortometraggio de I Simpson:"C'è qualcosa in arrivo tra un paio di mesi". Si è parlato anche di un crossover di I Simpson con Marvel e si tratta di una possibilità che non si può certamente escludere.

Al Jean ha scherzato anche sulla Pixar:"Voglio dire, in maniera bonaria. Prendere in giro la Pixar... Penso che sia sempre divertente quando prendiamo in giro qualcosa che è migliore di noi nel nostro campo. Un po' come fare a pugni".



Immaginate di fare una maratona con Homer & co.? Ecco la guida adatta ad un pazzo bingewatching.