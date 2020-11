Simpson: Aldo, Giovanni e Giacomo diventano abitanti di Springfield per i 29 anni del trio

Sono numerose le celebrità americane apparse ne I Simpson, anche Aldo, Giovanni e Giacomo hanno condiviso con i fan un'immagine che li ritrae come se fossero dei vicini di casa di Homer, Marge e gli altri personaggi di Matt Groening.

In calce alla notizia trovate il messaggio postato sull'account Facebook del celebre trio di comici, che in occasione dei festeggiamenti per i loro 29 anni di attività, hanno mostrato ai numerosi appassionati come sarebbero in "versione Simpson". Sullo sfondo inoltre troviamo Homer che tiene in mano la celebre gamba di legno apparsa nel film "Tre uomini e una gamba", una delle pellicole che ha avuto più successo nella storia del cinema comico italiano. Come si poteva immaginare, i fan hanno subito iniziato a commentare il post, condividendo alcune delle frasi e degli sketch più famosi e divertenti di Aldo, Giovanni e Giacomo.

Nel frattempo l'opera di Matt Groening è arrivata alla sua trentaduesima stagione, se volete rivedere le divertenti puntate del cartone animato, vi ricordiamo che è disponibile nel catalogo di Disney+, anche se in Italia sono presenti solo le prime 30. Se invece non siete abbonati al servizio streaming della Disney, ecco la nostra notizia in cui spieghiamo come vedere I Simpson in TV.