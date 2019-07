I Simpson e l'ammutinamento del Bounty negli episodi in onda su Italia 1

Anche questa settimana tornano all'interno del palinsesto televisivo di Italia 1 gli episodi della diciassettesima stagione de I Simpson. Questa volta vedremo la famiglia gialla più famosa d'America alle prese con i padri pellegrini, la centrale nucleare trasferita in India, la perdita della memoria di Marge, e tante altre bizzarre vicissitudini.

La serie ideata da Matt Groening è una delle più longeve della storia della televisione e può contare ancora su un nutrito gruppo di appassionati. Scoprite insieme a noi quali sono gli episodi che saranno trasmessi all'interno della rete televisiva di mediaset.

La storia più o meno infinita; ep. 13. Lunedì 22 luglio, 13:44.

Questo episodio presenta una struttura narrativa diversa dal solito, mostrando diverse storie che si collegano tra di esse. Tutto ha inizio quando la famiglia Simpson decide di andare a visitare una caverna. All'interno di essa Homer provcherà un piccolo disastro e si ritroverà bloccato all'interno di una crepa.

Bart ha due mamme; ep. 14. Lunedì 22 luglio, 14:28.

Marge e Ned Flanders si scambiano dei favori a vicenda: lui regala un computer, mentre lei decide di fare da baby sitter ai suoi figli. Ma il modo in cui Marge si occupa dei piccoli Todd e Rod Flanders non piace a Ned.

Homer Simpson, questa è tua moglie; ep. 15. Martedì 23 luglio, 13:44.

Homer rimane affascinato dal nuovo televisore al plasma acquistato dal suo amico Lenny. Per possederne uno anche lui, Marge decide di iscriverlo a un concorso che mette in palio come premio proprio un televisore al plasma.

Million Dollar Abe; ep. 16. Martedì 23 luglio, 14:29.

Una nuova squadra di football dovrà trasferirsi a Springfield o a Los Angeles. La prima città sembra quella favorita, ma un gesto sconsiderato di Abe Simpson porterà il proprietario della squadra a scegliere Los Angeles come sede finale. Questo gesto scatenerà le ire degli abitanti di Springfield.

Kiss Kiss, Bang Bangalore; ep. 17. Mercoledì 24 luglio, 13:44.

La centrale nucleare di Springfield, per una decisione del signor Burns, viene trasferita in India. Il perfido proprietario manderà anche Homer nel continente asiatico con l'incarico di gestire tutta l'attività.

La storia più bagnata del mondo; ep. 18. Mercoledì 24 luglio, 14:29.

Mentre aspettano di cenare in un ristorante, i membri della famiglia Simpson decidono di raccontare delle storie dall'ambientazione marina. Tra di esse figurano quella di Lisa e del viaggio della Mayflower verso l'America, quella di Bart sull'ammutinamento del Bounty e infine quella di Homer che reinterpreta la storia del nave da crociera Poseidon.

Le ragazze vogliono solo sommare; ep. 19. Giovedì 25 luglio, 13:43.

Dopo alcune dichiarazioni infelici da parte del direttore Skinner, viene chiamata a dirigere la scuola elementare di Springfield una nuova dirigente. La donna dividerà la scuola in due parti: una dedicata alle ragazze e l'altra ai ragazzi.

A proposito di Margie; ep. 20. Giovedì 25 luglio, 14:27.

Marge subisce un grave trauma cerebrale che gli impedisce di avere ricordi relativi alla sua famiglia. Lentamente, però, la donna inizia a riacquistare la memoria ricordando tutti i membri della famiglia, fatta eccezione per una sola persona: Homer.

Lisa, che scimmietta!; ep. 21. Venerdì 26 luglio, 13:43.

La piccola Lisa Simpson decide di portare la sua famiglia a una mostra sulla tessitura al museo di storia naturale. Giunti sul posto troveranno anche Ned Flanders che non accetta serenamente che la teoria evoluzionista venga considerata più importante del creazionismo.

Marge e Homer fanno un gioco di coppia; ep. 22. Venerdì 26 luglio, 14:27.

La vita di coppia tra il celebre giocatore di baseball Buck Mitchell e sua moglie Tabitha Vixx sta attraversando un momento di crisi. Così intervengono Marge e Homer desiderosi di riuscire a risolvere i problemi sorti tra i due.

Cosa ne pensate di questi episodi che saranno trasmessi in televisione? Per tutti gli appassionati della serie ricordiamo che nella prossima stagione sarà presente anche la star Jason Momoa in versione The Simpson, oltre all'annuncio da parte di Fox delle nuove puntate.