I Simpson annunciano l'arrivo su Disney+ con un divertente teaser

Se qualcuno ancora non lo sapesse, tutti gli episodi delle prime 30 stagioni de I Simpson sbarcheranno il prossimo 12 novembre su Disney+, all'uscita della nuova piattaforma streaming, grazie all'acquisto di Fox da parte della Disney. L'account Twitter ufficiale è già attivo, e ha diffuso nei giorni scorsi un teaser.

Il breve video, nel classico stile irriverente della famiglia gialla più famosa di Springfield, mostra i Simpson piuttosto riluttanti all'idea di appartenere ormai alla Disney. Bart si rifiuta di indossare le orecchie di Topolino. "Non lo farò, e non puoi costringermi" dice. Homer, da parte sua, è vestito da Iron Man e agita il pugno minaccioso. Marge è vestita come Bo Peep di Toy Story, mentre Lisa ha il costume di Elsa in Frozen e Maggie le orecchie a punta del maestro Yoda della saga Star Wars. Alla fine la famiglia si mette in posa, ma all'ultimo momento Bart ne combina una delle sue.

Il video costituisce un omaggio a tutti gli altri brand acquisiti dalla Disney - da Marvel a Pixar, passando per il franchise Star Wars - e a tutti gli spettacoli che saranno disponibili in streaming. La neonata piattaforma punta molto, naturalmente, anche sull'appeal della famiglia Simpson, e avrà in catalogo da subito tutte le stagioni andate in onda finora.

Attualmente, la trentunesima stagione de I Simpson è in corso di svolgimento ed è trasmessa da Fox, ma sarà aggiunta a Disney+ poco dopo la sua conclusione. Tra gli episodi in programma ce ne sarà uno a tema Avengers con i fratelli Russo e Kevin Feige tra le guest star, mentre l'immancabile speciale di Halloween conterrà una parodia di Stranger Things.