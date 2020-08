I Simpson: annunciati ufficialmente i Funko Pop dedicati alle puntate di Halloween

Mentre aspettiamo l'arrivo della trentaduesima stagione de I Simpson nel catalogo di Disney+, l'azienda produttrice dei celebri Funko Pop ha annunciato una nuova linea di pupazzetti dedicati all'opera di Matt Groening.

Si tratta di una nuova serie di Funko Pop, composta da dieci pezzi, che saranno ispirati alle puntate più originali delle vicende di Homer, Marge e gli altri. In calce alla notizia trovate un'immagine di anteprima, che ci permette di vedere quali sono i personaggi disponibili: sarà quindi possibile acquistare una statuina raffigurante Marge versione strega, Homer nel momento in cui si è trasformato in ciambella, Ned Flanders come Satana, oppure quella dedicata al Bart versione Corvo, che ha terrorizzato Homer in una puntata che ha trasposto la celebre poesia di Edgar Allan Poe.

Il prezzo dei Funko Pop sarà di 10,99$, equivalente a poco più di nove euro, rendendoli dei prodotti imperdibili per tutti gli appassionati della famiglia più pazza di Springfield. Siamo sicuri che a breve saranno disponibili anche in Italia, visto il grande successo di cui gode lo show anche qui. Nell'attesa vi segnaliamo il trailer della puntata di Halloween de I Simpson, intitolata "La Paura fa Novanta" e presente in tutte le stagioni della serie nata dalla mente di Matt Groening.