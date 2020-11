I Simpson: approfondiamo la citazione allo Spider-Verse nello speciale horror

Dopo aver scoperto alcuni spin-off mai realizzati de I Simpson, vi segnaliamo questa interessante intervista ad Al Jean, in cui parla di una citazione al mondo Marvel presente nella puntata speciale di Halloween.

Il produttore esecutivo dell'opera di Matt Groening ha parlato con i giornalisti di "GiveMeMyRemote", discutendo della scena di Treehouse of Horror ispirata al film di animazione conosciuto in Italia con il titolo "Spider-Man: Un Nuovo Universo". Ecco il suo commento: "Beh, la grande differenza tra le due opere è che in Spider-Verse troviamo tante versioni diverse di Spider-Man. Noi abbiamo fatto un episodio in cui ci sono tanti Homer che vanno in giro, questo non è successo solo con Homer, ma anche con Burns e Smithers. Pensiamo che sia una storia diversa rispetto a quella vista in Treehouse XIII".

Continua poi: "È stata l'occasione per una fantastica scena di animazione, ogni segmento è perfetto, e sono tutti diversi tra di loro. Siamo molto felici di questa puntata". Rimaniamo quindi in attesa di vedere questo speciale di Halloween, nel frattempo ricordiamo che su Disney+ sono presenti le prime 30 stagioni dello show, mentre in una precedente notizia vi avevamo spiegato come vedere I Simpson in TV e in particolare su Sky e NOWTV.