I Simpson: arriva su Disney+ un corto con Billie Eilish e FINNEAS!

Mentre tutti si chiedono quando arriverà il finale dei Simpson, la celebre serie animata continua a offrire contenuti. L'ultimo in arrivo è un cortometraggio intitolato When Billie Met Lisa, che vede la partecipazione dei musicisti Billie Eilish e FINNEAS, i quali doppiano versioni di se stessi animate.

Non è la prima volta che delle celebrità entrano nel mondo dei Simpson. In tanti, infatti, hanno portato sullo schermo o una versione cartoon di se stessi, o dei personaggi inventati per l'occasione. Questo corto, che arriverà su Disney+ il 22 Aprile, racconterà una storia autoconclusiva, e non sarà dunque strettamente legato alla serie.

Nello short movie, Lisa Simpson viene scoperta dalla celebre coppia di artisti Billie Eilish e FINNEAS mentre si esercita con il suo sassofono in un posto tranquillo. Colpita dal talento della giovane, Billie invita Lisa nel suo studio per una jam session che la protagonista dei Simpson che non dimenticherà mai.

When Billie Met Lisa è la quarta uscita di una raccolta di cortometraggi creati esclusivamente per Disney+ che mettono in luce i marchi principali del servizio. Gli altri corti già disponibili sulla piattaforma fino ad ora sono a tema Star Wars e Marvel, intitolati Maggie Simpson in 'The Force Awakens from Its Nap' e The Good, The Bart and The Loki. Il cortometraggio più recente, invece, The Simpsons in Plusaversary, è stato rilasciato il 12 novembre 2021 per celebrare il Disney+ Day.

Intanto la stagione 33 dei Simpson prosegue.