I Simpson, arriva la parodia del Silenzio degli Innocenti nello Speciale di Halloween 34

Anche i doppiatori dei Simpson si chiedono se la serie sia infinita, e nel frattempo, anche quest’anno come da tradizione ci sarà uno speciale episodio di Halloween.

Lo speciale di Halloween della stagione 34 dei Simpson sarà basato su “Il Silenzio degli innocenti”, di Jonathan Demme con Anthony Hopkins come protagonista nei panni di Hannibal Lecter. Sono già uscite le prime immagini dell’episodio, che mostrano Lisa nei panni di Clarice Starling e Telespalla Bob in quelli di Hannibal Lecter. Altre immagini mostrano Marge alle prese con la NFT. Ma forse l'anteprima più particolare presenta uno scenario in cui quasi tutti finiscono per assomigliare a Homer.

Il primo episodio di "La paura fa novanta" è andato in onda nel 1990 negli USA, un anno dopo in Italia, nell'ambito della seconda stagione de I Simpson, anche se il titolo sullo schermo era "The Simpsons speciale Halloween", mentre "La paura fa novanta" sarebbe stato usato come titolo sullo schermo solo in seguito. Il particolare episodio annuale permetteva agli scrittori dello show di attingere da diverse fonti cinematografiche o letterarie per creare una sceneggiatura ricca di violenza e riferimenti all’opera originale. Alla fine, lo speciale Halloween è diventato un importantissimo e fondamentale appuntamento per tutti i fan de “I Simpson”.

Se volete approfondire, qui potete scoprire quali sono i 5 migliori episodi di Halloween di I Simpson.