I Simpson, in arrivo un crossover con la Marvel? Ecco cosa ne pensa il produttore

L'acquisto da parte della Disney della 20th Century Fox ha permesso allo studio di sviluppare un corto di prossima uscita Maggie Simpson in "The Force Awakens From Its Nap", che funge da tributo al mondo di Star Wars e in molti sperano che lo stesso possa accadere anche con l'MCU.

Il noto produttore de I Simpson Al Jean ha suggerito che questo possibilità non è poi così remota, sottolineando che attualmente c'è un altro corto in lavorazione, ma non specificando esattamente di cosa si tratta.

"Non dirò cosa sia, ma è anche molto eccitante ci catapulta in un mondo totalmente diverso", ha spiegato Jean a Variety. "Il nostro unico obiettivo è quello di fondere Disney Plus, Star Wars a Nat Geo e piantare i nostri semi ovunque".

Quando gli è stato chiesto se questo significasse l'arrivo di un crossover con la Marvel, Jean ha stuzzicato l'interesse dei fan dicendo: "Potrebbe essere", aggiungendo poi: "Sono un grande fan della Marvel. Abbiamo già parlato di loro in qualche modo. Li abbiamo parodiati e anche molto. Abbiamo inserito alcuni personaggi, incluso Kevin Feige, nello show. Quindi il nostro rapporto con loro è stato fantastico. Proprio come sono stato ispirato da Star Wars per 40 anni, sono cresciuto leggendo i fumetti Marvel. E di certo non ho finito con loro. Se qualcuno mi avesse detto che sarei cresciuto scrivendo per Star Wars e Marvel, sarei stato piuttosto felice".

Proprio di recente tra l'altro, un altro autore de I Simpson ha detto che il mondo della satira è notevolmente cambiato da quando la serie di Matt Groening è andata in scena per la prima volta. C'è da dire che molte sono state le rivoluzioni e le parole di Hank Azaria sembrano dargli ragione.