I Simpson: in arrivo un episodio a tinte horror per il Ringraziamento

Nonostante Halloween sia passato, e nel tradizionale episodio a tema "Treehouse of Horror" gli sceneggiatori si siano divertiti a prendere in giro le serie horror moderne, come la parodia di Stranger Things dei Simpson, la gialla famiglia di Springfield è già pronta ad abbracciare le storie di paura ancora una volta.

In occasione del Ringraziamento infatti, il 24 Novembre andrà in onda Thanksgiving of Horror, una puntata speciale che vedrà i Simpson affrontare varie minacce in salsa horror, appunto. Stando alla sinossi: "

"I Simpson sono costretti ad affrontare alcuni incubi del Ringraziamento, compreso il primo Ringraziamento, una disavventura con un'intelligenza artificiale, e una missione nello spazio pericolosa, complicata da una salsa ai mirtilli senziente".

Siamo nel corso della Stagione 31 dei Simpson, che è ora entrata in una nuova epoca dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney. Tutte le puntate dello show saranno disponibili su Disney+, ma a lavorare sulla serie principale resterà la stessa Fox, presumibilmente ancora per qualche anno, dopo il recente rinnovo dei Simpson fino alla Stagione 32.

Ecco le parole di Al Jean a riguardo: "Parlando di traguardi, se fosse finito avrei detto la Stagione 30, ma adesso arriveremo alla 32 almeno. Penso che la più grande variante sia, dato che siamo ovviamente una proprietà di Disney, sia cosa quest'ultima abbia in mente di fare con lo show. Mi piace farlo con Fox come stiamo facendo adesso, ma non so cosa succederà. Credo che vogliano che continui, e che sia una delle ragioni per cui hanno pagato così tanto per comprare Fox".

Voi che ne pensate?