I Simpson, che aspetto avrebbe Ned Flanders nella vita reale? Un fan prova a immaginarlo

Salve salvino, vicino! Vi siete mai chiesti come sarebbe uscire di casa la mattina e ritrovarsi davanti una versione in real life di Ned Flanders de I Simpson? Secondo voi che aspetto avrebbe? Secondo un utente Instagram, quello che trovate qui in calce al pezzo.

Con i sempre più impressionanti progressi tecnologici, sono in molti negli ultimi anni ad essersi dedicati a photo edit, fanart et similia tramite app e programmi specializzati in questo tipo di operazioni, e tra questi una pratica comune è quella di trasformare in persone in carne e ossa (più o meno) i personaggi di finzione.

È quello che cerca di fare solitamente l'utente Instagram Hossein Diba, che già in passato ci aveva mostrato delle versioni più realistiche di vari personaggi, da Mario e Luigi di Super Mario a Jessie di Toy Story, passando per Aladdin e Jasmine del classico animato Disney, e che in questo caso ha voluto fare anche per il "simpatico" vicino dei Simpson.

E quindi eccolo qui, il nostro Ned Flanders.

Che ve ne pare? Credete che l'artista abbia fatto un buon lavoro? Fateci sapere la vostra nei commenti.

E dato che siamo già a settembre, se siete fan degli speciali di Halloween dei Simpson vi ricordiamo che nel prossimo avremo modo di vedere un personaggio molto somigliante all'icona del cinema horror Vincent Price. Non sentite già i brividi lungo la schiena?