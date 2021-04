I Simpson, Benedict Cumberbatch interpreta Morrissey in un nuovo episodio

Benedict Cumberbatch interpreterà un cantante degli anni '80 ispirato a Morrissey in un nuovo episodio di I Simpsons in onda domenica negli USA. Doctor Strange fa tappa a Springfield e solo guardando la nuova immagine promozionale, non dovrebbero esserci dubbi su chi interpreterà Cumberbatch nell’episodio "Panic on the Streets of Springfield".

Il personaggio di Cumberbatch di nome Quilloughby è modellato sull'iconico artista degli anni '80 Morrisey e questo episodio sarà un piacere per i fan che amano quell'era della musica e gli Smiths con Lisa infatuata del 'depresso musicista britannico degli anni '80'.

Questo è un approccio completamente diverso rispetto ad altri cameo di attori interpreti di supereroi, lo scrittore Tim Long ha detto a Variety che l'episodio in realtà è nato dal suo amore per la musica di quell'epoca e da una discussione nella stanza degli scrittori.



"Sono cresciuto come un ragazzino lunatico ossessionato dalla musica indy orecchiabile ma deprimente dall'Inghilterra, quindi questo episodio è stato naturale per me", ha spiegato Long. "E come Marge, i miei genitori si chiedevano cosa diavolo ci fosse di sbagliato in me, ancora non lo sanno. Il personaggio è decisamente Morrissey, con forse un pizzico di Robert Smith dei Cure, Ian Curtis dei Joy Division e un mucchio di altre persone".



Nell’immagine promozionale dell'episodio 19, che potete vedere in calce alla notizia insieme ad una breve clip, Lisa e il sosia di Morrissey sono in piedi fuori dallo Springfields Lads Club, un chiaro riferimento all'iconico scatto degli Smiths fuori dal Salford Lads Club di Manchester.



