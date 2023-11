I Simpson: nel cast arriva a sorpresa la star Marvel Karen Gillan, chi interpreterà?

Karen Gillan è l'ultima star di Hollywood ad unirsi alle guest star apparse nella storia de I Simpson. L'interprete di Nebula nei film dei Guardiani della Galassia e più in generale nel Marvel Cinematic Universe doppierà un personaggio che farà il suo debutto nella Stagione 35 della serie creata da Matt Groening che non sembra volgere al termine.

Poiché finora la serie ha riservato un bel po' di sorprese con i suoi nuovi episodi, sembra che anche la vita del giardiniere Willie stia per subire un'ulteriore scossa.

Karen Gillan ha annunciato su Instagram che si unirà a I Simpson nel prossimo episodio della stagione che andrà in onda nel fine settimana, dichiarando: "Posso finalmente annunciare il ruolo per cui sono nata. Proprio così gente, sarò il nuovo interesse amoroso scozzese del giardiniere Willie nei Simpson. Sono onoratissima di unirmi a questo leggendario show!!!! L'episodio andrà in onda questo fine settimana!". Gillan, insieme al suo post, ha condiviso un'immagine che mostra il look del suo personaggio.

L'episodio 8 della stagione 35 dei Simpson si intitola "AE Bonny Romance" e andrà in onda domenica 3 dicembre su FOX. L'episodio viene descritto in questo modo: "Quando il giardiniere Willie viene rapito in Scozia, Bart e il resto della famiglia Simpson lo segue, solo per affrontare il peggior incubo di Homer". Questo sarà uno degli ultimi due episodi che andranno in onda quest'anno prima che la stagione vada in pausa per poi ritornare con gli episodi rimanenti nel febbraio 2024. In Italia, la stagione è attualmente inedita.

Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione dello "strangolamento di Bart" da parte di Homer. In un episodio, Homer dichiarava di non fare più certe cose perché i tempi ormai sono cambiati, così tutti hanno creduto che la gag fosse stata tagliata dallo show.

Tuttavia, James L. Brooks ha smentito tutto, confermando che la gag di Homer che strangola Bart continuerà a essere riproposta ne I Simpson.

Tutte le stagioni de I Simpson uscite in Italia sono disponibili su Disney+.