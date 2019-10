I Simpson: una clip per celebrare il 30esimo Speciale di Halloween

Tutto è pronto a Springfield per lo Speciale di Halloween in onda stasera che, curiosamente, sarà anche l'episodio numero 666 della serie. Quella dei "Treehouse of Horror" è ormai una tradizione nei Simpson, e con l'avvicinarsi della celebre festività, ecco che viene proposto il trentesimo episodio halloweeniano della serie.

Tradizione che nacque durante la seconda stagione dello show, ed infatti pur essendo alla trentunesima stagione in corso, si tratta del Treehouse of Horror numero 30 per I Simpson, che hanno voluto festeggiare questo importante traguardo con una clip di 60 secondi pubblicata su Twitter.

Nel video sono mostrati tutti gli episodi di Halloween che più sono entrati nella memoria degli appassionati, da quello della mano di scimmia che esaudisce i desideri alla bambola malvagia di Krusty il Clown, dal gemello cattivo di Bart, Hugo, a Mr. Burns che va a caccia di esseri umani.

L'episodio di stasera dovrebbe essere particolarmente interessante, anche perché tra le tre ministorie che vengono raccontate tradizionalmente, dovrebbe esserci una parodia dei Simpson di Stranger Things con protagonista Milhouse nei panni di Will Byers. Come sarà reso il Sottosopra in Springfield?

Per scoprirlo non ci resta che darvi appuntamento a stasera, su Fox, per continuare una tradizione che va avanti ormai dal 1990. E per i super fan della serie, con qualche soldino da spendere, avete visto il cofanetto dei Simpson in edizione limitata presentato nei giorni scorsi?