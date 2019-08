I Simpson: in questa clip possiamo vedere Trump fuggire dalle deputate democratiche

I Simpson non si sono mai tirati indietro dal fare satira dei presidenti degli Stati Uniti: Bill Clinton è apparso più volte nello show, mentre in una puntata abbiamo visto Homer litigare con George Bush Sr. diventato per breve tempo suo vicino di casa. Non deve stupire quindi questa clip con protagonista Donald Trump.

Il video, intitolato "West Wing Story" inizia con un affranto presidente che di fronte ad una foto che ritrae Alexandra Ocasio-Cortez e le altre democratiche più famose afferma: "Ci sono troppi problemi, tariffe, mi serve qualcosa per distrarmi", a quel punto le avversarie di Donald Trump invadono la Casa Bianca, al ritmo di America di West Side Story. Inizia così la sfida a colpi di versi, il primo è proprio il magnate entrato in politica che canta: "Non è questa l'America, nessuno a parte me deve stare in America e non voglio pagare tasse in America" riferendosi ad Ilhan Omar e Rashida Tlaib invece le prende in giro dicendo che non vedranno mai Tel Aviv, a causa della decisione di Israele di vietarle di visitare il paese.

Tocca poi alle donne rispondere, accusandolo di prendere ordini da Putin e minacciandolo per questo di impeachment. La clip si chiude con l'intervento dei candidati alle primarie del Partito Democratico che stancano l'attuale presidente degli Stati Uniti con il loro ballo.

Come avete potuto vedere continuano ad apparire le guest star della serie, recentemente è stato annunciato che Olivia Colman parteciperà alle puntate de I Simpson, mentre la stagione 31 de I Simpson andrà in onda a settembre.